Kunne det måske være Iron-Man, eller hekse, der ikke var kommet afsted i søndags? Eller er det solen, der får udstødningen fra et fly til at ligne flammer?

TV 2 Fyn tog kontakt til Michael Linden Vønle, der er astrofysiker hos DTU Space, for at få en forklaring. Han er ikke i tvivl om, hvad han ser på billedet. Og svaret ligner et, der er givet i kommentarfeltet på Facebook.



- Det er et fly, hvor kondensstriberne er oplyst af solen, skriver han kort i en mail efter at have set billederne.