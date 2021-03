Hvad ønsker du dig allermest? Få hjælp til at leve drømmen ud

Pengeudfordringen på TV 2 Fyn er så småt i gang. Alle fynboer kan få inspiration og tips til at få styr på deres privatøkonomi og få mest ud af deres penge.

Hvis du går og drømmer om at bruge penge på noget helt særligt, men er i tvivl om, hvorvidt du har råd, så er det nu, du skal slå ørene ud.

Få hjælp af eksperterne De to eksperter, der kan hjælpe dig med dit økonomiske dilemma, er bankrådgiver i Nordea og blogger på mummymum.dk, Pernille Oldgaard og privatkundechef i Folkesparekassen i Odense, Hans Kjems.

To garvede eksperter inden for pengeverden sidder nemlig klar på torsdag klokken 20 til at vende tomlen op eller ned til din drøm. Dermed kan du få svar på, om du trygt kan bruge penge på netop den nye havetraktor eller smoothieblender, som du har drømt om i årevis.

For måske er det slet ikke umuligt at skabe luft i budgettet til at realisere din drøm.

- Hvis man bliver bevidst om, hvad man egentlig bruger pengene til og laver klarer prioriteringer, kan meget lade sig gøre, siger Hans Kjems, privatkundechef i Folkesparekassen.

Skræddersyet digital rådgivning

Torsdag den 18. marts har du mulighed for at blive udvalgt til at få vurderet netop din drøm af de to eksperter og dermed få en skræddersyet økonomisk rådgivning baseret på din økonomiske situation. For at få skræddersyet hjælp skal du udfylde dette skema senest onsdag.

Hvad er Pengeudfordringen? Pengeudfordringen er sat i søen af TV2 Fyn Event og TV 2 Fyns ungdomsredaktion Bemærk. Målet er at give fynboerne lyst og mod til at tackle eventuelle udfordringer i deres privatøkonomi. I Den Fynske Redaktion har tre modige fynboer taget imod en udfordring fra os. Sammen med hver sin økonomiske mentor har de nu to uger til at få styr på deres privatøkonomi. Du kan følge dem og få gode råd, tips og tricks af vores tre mentorer de næste to uger lige her. Pengeudfordringens tre mentorer: Pernille Oldgaard som har gjort noget, som de færreste har prøvet: Hun fik 00 i matematik i handelsgymnasiet, fik derefter job i Nordea som studentermedhjælper og blev efter seks år filialdirektør samme sted. Nu hjælper hun gennem bloggen moneymum.dk andre med at forstå deres privatøkonomi og nå deres drømme. Pernille hjælper dig med at opnå din drøm

Hans Kjems er privatkundechef i Folkesparekassen med base i Odense. Han har rådgivet privatkunder i mange år og kan hjælpe dig, der mangler overblik over din økonomi

31-årige Morten Bang fra Odense investerer i ejendomme og er ekspert i aktier. De næste to uger vil han give råd og vejledning til dig, der også vil i gang med aktieinvestering Se mere

Du får svar på, om du har råd til din drøm, når vi sender live på Facebook den 18. marts klokken 20. Bliver du udvalgt, vil du inden da blive kontaktet af TV 2 Fyn Event.

De to eksperter, Pernille Oldgaard fra Nordea og Hans Kjems fra Folkesparekassen, sidder klar bag hver sin skærm for at hjælpe dig med din drøm.

Eksperterne regner hurtigt, og derfor er det også muligt at stille de to eksperter spørgsmål, når vi sender. Du kan skrive til os i kommentarsporet, og så lover vi at sende dit spørgsmål videre.