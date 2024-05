Hvad skal Fyn leve af: Robotter gør det ikke alene

Mandag er der fokus på den fynske erhvervsudvikling. Og der er åbent for alle, der har lyst til at deltage, når de to professiorer emeritus Tage Koed Madsen og Jesper Strandskov præsenterer 1200 siders fynsk erhvervshistorie.