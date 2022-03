Hvad vil du vide om krigen i Ukraine? Eksperter er klar med svar

Katarzyna Stoklosa har i flere år forsket i grænseregioner mellem lande som Rusland & Ukraine, Polen & Ukraine og Danmark & Tyskland. Hun har også selv boet i de forskellige grænseregioner og kender til de konflikter, der ulmer i områderne - både personligt og altså også professionelt.



- Jeg er et barn af grænseregionerne, og jeg har forsket i de udfordringer, det giver både kulturelt, religiøst og økonomisk at bo i en grænseregion. Derfor ved jeg, at der er brug for gode relationer landene imellem for at bevare freden, siger Katarzyna Stoklosa.

- I forbindelse med krigen, der nu er brudt ud, er der så sket det paradoksale, at det faktisk har samlet et Ukraine, der ellers var skilt i en prorussisk Ukraine i øst og et provestligt Ukraine i vest, der nu står sammen mod Rusland, uddyber hun.

Gerda Madsen har arbejdet for Røde Kors i 11 år og var blandt andet med til at koordinere hjælpen, da flygtninge fra Syrien i 2015 vandrede ind i Danmark og blandt andet brugte motorvejen som flugtrute. Nu er hun og hendes kolleger i frivillige organisationer i gang med at forberede sig på de flygtninge fra Ukrainer, der er på vej til eller allerede er ankommet til Danmark.

- Vi er i fuld gang med at organisere hjælpen i Ukraine, hvor der allerede er frivillige fra Røde Kors, der arbejder med at pakke nødhjælpen til de hundredetusindvis af ukrainere, der allerede er drevet på flygt, fortæller Gerda Madsen.

- Når flygtningene kommer her, er vi klar med et beredskab af blandt andet støttepersoner, de kan hjælpe dem ind i det danske system. Vi har lektiecafeer og legestuer til børnene og masser af andre tilbud, der skal hjælpe dem med at falde til, siger Gerda Madsen

Frederik Harhoff har siden 2006 været professor ved Syddansk Universitet og har været med til at skrive bogen "Folkeret" fra 2017. Han ved i kraft af både arbejdet med bogen og sit tidligere arbejde ved domstolene i Haag en masse om, hvad folkeretten betyder for staters ansvar, rettigheder og territorium og folkerettens regler vedrørende krig, konflikt og dermed også om de internationale menneskerettigheder.



Frederik Harhoff, der selv bor på Sydfyn, mener også, det er en vigtig opgave at hjælpe fynboerne med at finde ud af ret og vrang i forbindelse med krigen i Ukraine. Derfor glæder han sig til at svare på alle de spørgsmål, der kommer inden for hans område.