Hvem er manden, der kan sætte en stopper for fynsk OL-guld?

Viktor Axelsen kan i dag cementere sig i dansk OL-historie, når han som første dansker kan vinde sin anden olympiske guldmedalje i herresingle i badminton.

Men hvem er manden på den anden side af nettet, der kan sætte en stopper for fynsk OL-guld?

Axelsens modstander er 23-årige Kunlavut Vitidsarn fra Thailand.

Thailænderen har faktisk allerede skrevet historie, da det er første gang nogensinde, at en thaier kvalificerer sig til OL-finalen i mændenes herresingle i badminton.

Kunlavut Vitidsarn er regerende verdensmester og i øjeblikket nummer otte på verdensranglisten. Internt har de to finalister mødt hinanden otte gang, hvor Viktor Axelsen er løbet med sejren i syv af kampene uden at tabe et sæt.

Dog formåede det thailandske talent at besejre det fynske fænomen i deres seneste opgør i tre sæt til Indian Open i 2023.

I kvartfinalen ved OL vandt Kunlavut Vitidsarn over verdensranglisten nummer et, kinesiske Shi Yuqi, så på trods af favoritværdigheden, skal Viktor Axelsen finde sit bedste spil frem, hvis han skal vinde olympisk guld mandag eftermiddag.

Der er kampstart kl. 15.40, og kampen kan ses på TV 2.