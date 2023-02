Hver anden sosu overvejer at forlade faget

Mange unge sosu'er overvejer at forlade deres fag.

Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse lavet af FOA.



Tallene viser, at hver anden sosu under 40 år overvejer at forlade faget. 67 procent svarer desuden, at de i høj grad, i meget høj grad eller i nogen grad føler sig stresset.

Rikke Riis Jensen fra Svendborg var en af de sosu'ere, der indgår i statistikken. Derfor valgte hun sidste år at skifte arbejde.

- Der var borgere, der fortjente meget mere, end hvad vi havde tid til at give dem. Der blev sat urealistiske deadlines, og det er svært at være i som medarbejder, siger Rikke og fortsætter:

- Til sidst havde jeg bare sådan en knude i maven, jeg havde ikke lyst til at tage på arbejde mere.

Det var en stilling på et bosted i socialpsykiatrien, der gav Rikke Riis Jensen den dårlige fornemmelse i maven. Derfor skiftede hun 1. juni til Psykiatrisk Akutmodtagelse på OUH.

Problemer i ledelsen

For Rikke Riis Jensen var det særligt forholdet til ledelsen, der gjordet det svært for hende at være i stillingen.

- Jeg brød mig ikke meget om ledelsen og deres ledelsesstil. Det var dem, der var roden til rigtigt mange af de problematikker, som der var på den her arbejdsplads, siger Rikke Riis Jensen.

Ifølge FOA er det dybt problematisk, at så mange overvejer deres fremtid i faget. Særligt fordi der allerede dagligt mangler arbejdskraft på FOA's arbejdspladser.

Maria Melchiorsen fra FOA mener, at den yngre generation af SOSU'ere har brug for en anden ledelsesstil end hidtil.

- De har brug for, at der er en leder er er tæt på. De har brug for feedback, for reflektion, både som medarbejder og som menneske. Og det kalder på en anden form for ledelse, de her unge har brug for, siger Maria Melchiorsen, FOA.

Men det kan være et chok for nogle nyuddannede at komme ud på arbejdspladserne, indrømmer Maria Melchiorsen.

- Der er rigtig mange under der, når de kommer fra skolerne og møder en virkelighed, så bliver de meget forskrækkede. Fordi medarbejderne ude på arbejdspladserne løber rigtig rigtig stærkt, siger Maria Melchiorsen, FOA.

Og så bliver der gået på kompromis med at give de unge en ordentlig introduktion, mentorordninger, sparring og feedback.

- Det går ud over de unge og eleverne, når de kommer ud på arbejdspladserne, siger Maria Melchiorsen, FOA.

TV 2 Fyn har været i kontakt med en række medarbejdere i hjemmeplejen, der anonymt har fortalt om arbejdsforholdene i aften- og nathjemmeplejen i Odense