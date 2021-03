Hver anden ung har lån: Det skal du holde øje med

Der findes en jungle af forskellige lån, og det kan gå galt, hvis ikke man læser det med småt eller kigger sig for.

Generelt er privatøkonomi et svært landskab at bevæge sig rundt i. Fyn er det sted i landet, hvor unges RKI-gæld er steget mest fra 2019-2020. Det viser en ny rapport om 18-30-åriges økonomi fra Finans Danmark.

På Fyn er i alt 3.515 personer mellem 18-30 år registreret i RKI som dårlige betalere, viser nye RKI-tal fra januar 2021, som Experian har trukket for Bemærk. På landsplan gælder det i alt omkring 41.916 personer i aldersgruppen.

Ser man på de fem regioner ligger Region Syddanmark med i “toppen” blandt steder, hvor den gennemsnitlige misligholdte gæld hos de unge i RKI er steget mest, når man sammenligner tal fra 2018 med tal fra 2021.

De hurtige forbrugslån på nettet er helt klart de værste Louise Skjødsholm, specialkonsulent, Finansielt Forbrug

Mens gennemsnitsbeløbet i januar 2018 lå på 27.152 kr, er det i januar 2021 vokset til 33.681 kroner ifølge tal, Experian har trukket for Bemærk. Ifølge eksperter er manglende viden og overblik nogle af forklaringerne.

Kviklån på retur

Men selvom færre havner i gæld, er der stadig mange, der har behov for at låne penge og dermed har risiko for at havne i gæld. Derfor er det en god idé at sætte sig lidt ind i lånemarkedet.

Der findes overordnet tre typer lån. Realkreditlån, som er boliglån. Billån, som man kan tage i banken eller ved bilforhandleren. Og så er der forbrugslån, som dækker over kviklån og for eksempel afbetalingsordninger ved Elgiganten.

- De hurtige forbrugslån på nettet er helt klart de værste, siger Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i Finansielt Forbrug.

Heldigvis findes der stort set ikke vanvidskviklån med tårnhøje renter, fordi der kom en ny lov i juni 2020, der gjorde det forbi med det.

00:15 Tre typer lån, som er relevante for unge. Video: Fotograf: Lasse Beck Frost Grafik: Stine Mørch Luk video

Nu må lånene højst koste 35 procent i renter om året, og man må maksimalt betale det dobbelte af lånebeløbet tilbage. Det er dog stadig højt, og der er nogle undtagelser, der gør, at det stadig kan gå grueligt galt.

- Det er blevet bedre med den nye lov, men hvis man for eksempel misligholder lånet, så kan det blive rigtig, rigtig dyrt, siger Louise Skjødsholm.

De er så dyre, så du nærmest ikke kan betale tilbage

Hun forklarer, at de hurtige lån på nettet især er slemme på grund af tre ting:

For det første står der altid en masse ting med småt, hvilket gør lånene utroligt uigennemskuelige. Den oplysning og sparring vil man til gengæld få, hvis man går til sin bank for at søge efter lån. For det andet kan det blive meget dyrt rigtig hurtigt. Hvis man ikke betaler renterne inden for tidsfristen, kommer der ekstra renter. Altså renters rente. Og det kan blive ekstremt dyrt. Og for det tredje kan man have pengene vildt hurtigt, og uden at nogen har vurderet, om man egentlig kan betale pengene tilbage.

De tre ting er en god ting at kigge på, når man skal finde det billigste lån, men det er mindst lige så vigtigt at kigge på det, der hedder ÅOP. Det står for den årlige omkostning i procent og står typisk med en meget lille skriftstørrelse under lånetilbuddene.

- Man kan sammenligne de forskellige lån på ÅOP’en. Det er det, man kalder prisen på lånet, hvor der både indgår renter, gebyrer og andre omkostninger, siger specialkonsulent i finansielt forbrug Louise Skjødholm.

00:33 Kort forklaring af renter og ÅOP. Video: Lasse Beck Frost. Grafik: Stine Mørch. Luk video

Men hvor skal man så låne?

Men hvis de hurtige lån på nettet er et no-go, hvor skal man så låne penge henne? Det bedste af det bedste er ifølge eksperterne slet ikke at låne penge – og i stedet sørge for at spare op.

- Det giver ikke mening at låne til mindre ting, for man forskyder bare sit forbrug. Hvis du har brug for penge nu, så har du nok også brug for penge om en måned, for hvordan skal din økonomi blive bedre på en måned, siger Michael Møller, der er professor tilknyttet Institut for Finansiering på CBS.

Tre låneråd Tjek ÅOP'en Overvej, om du har råd til at betale pengene tilbage Lån helst ved familie/venner eller i banken, hvor du kan få oplysning og sparring omkring lånet Kilde: Louise Skjødsholm, specialkonsulent i finansielt forbrug

- Så opbyg i stedet en finansiel reserve, så du kan klare uventede udgifter.

Men hvis det nu alligevel er absolut nødvendigt, så peger eksperterne på flere gode alternativer til de hurtige forbrugslån.

Man kan blandt andet se på SU-lån. Det har en lav fast rente på 4 % om året. Desuden påpeger flere eksperter, at banklån også kan være en bedre løsning, da banken altid vil se på, om man kan betale pengene tilbage. Desuden vil der være stor gennemsigtighed, i forhold til hvad lånet kommer til at koste.