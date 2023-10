Hver tredje dumper køreprøven på Fyn

Nerverne sidder udenpå tøjet og stressniveauet er tårnhøjt for mange, når de skal vise hvad de har lært gennem måneders køreundervisning til køreprøven.

Det får også flere til at dumpe. På Fyn har omtrent hver tredje måtte trække et nummer til en ny køreprøve, viser tal fra Færdselsstyrelsen, som dækker over de seneste ni måneder.

32 procent af de fynske kandidater til et kørekort har de seneste ni måneder set sig skuffede efter en overstået køreprøve. Det er dog langt fra landets største andel af dumpede køreprøver.

I København måtte hele 46 procent op til en ny prøve, mens de - tilsyneladende - dygtigste aspirerende bilister bor i Syd og Sønderjylland, hvor kun 23 procent må op til en ny prøve.