Hvert tredje barn med autisme går ikke i skole: Det har taget hårdt på Benjamin

Hvert tredje barn med autisme har ikke sin daglige skolegang. Sådan lyder det fra foreningen Autisme Ungdom, der i dag havde arrangeret en happening i Odense i forsøget på at sætte fokus på problematikken.

Foreningen mener, at det er nødvendigt med politisk handling for at komme problemet til livs.

En udmelding som Benjamins mor, Susanne Green, deler.

- Jeg ser, at der er sket en kæmpe afspecialisering på området, som rigtig mange børn lider under. Der er færre specielskoler, og vi ser også på specialskolerne, at der er en langt mindre faglighed, end hvad der burde være, siger Susanne Green, der er mor til Benjamin, der lider af infantil autisme.

Susanne Green fortæller, at skoletiden har været traumatiserende for Benjamin. Han endte med at få anfald, inden han skulle i skole, og derfor valgte de, at han skulle tages ud af skolen.

- Der er rigtig mange børn, inklusiv mit barn, der simpelthen går i stykker på grund af den manglende faglighed, fortæller Susanne Green.

Posttraumatisk stressforstyrrelse

En børnepsykiater har efterfølgende vurderet, at Benjamin ovenpå sit skoleforløb har fået PDA. En diagnose som de fleste kender som posttraumatisk stress.

Susanne Green og hendes mand arbejder på nedsat tid, og derfor har de tid til at undervise Benjamin i hjemmet. Men Susanne Green håber på, at politikerne vil sætte mere fokus på specielskolerne.

- Det er et kæmpeproblem for rigtig mange familier. Og det skal jo komme fra Christiansborg, at der kommer nogle nye tiltag, siger Susanne Green.

Autisme Ungdom havde altså i dag placeret 200 stole i Kongens Have i Odense. Hver tredje stol var farvet rød, da det skulle symbolisere antallet af unge med autisme, der ikke går i skole.

I Danmark er omkring 2,8 procent af befolkningen diagnosticeret med autisme. Den procentdel svarer til cirka 160.000 personer.