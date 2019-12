Hvid jul aflyst: Blæsende og våd weekend til Fyn

Tredje søndag i advent bliver ikke særligt julet med sne, men i stedet præget af efterårsvejr med blæst og byger. Det siger vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø fredag morgen.

- Der ligger et lavtryk nordøst for Danmark, der sammen med vind fra sydvest sender blæst og regn ind over landet i weekenden og den kommende tid, siger Henning Gisselø.

Fredag bliver en generelt skyet dag, men med lidt sol om formiddagen. Med to til fem graders varme og en jævn til hård vind fra sydøst kommet det til at føles ret koldt, siger Henning Gisselø.

Fredag aften kan der komme en del slud og regn vest for Storebælt. Om natten vil nedbøren også ramme Vestsjælland, mens København højst sandsynligt går fri. Ifølge Henning Gisselø kan der falde op mod fem millimeter nedbør.

Sjællændere vil lørdag morgen vågne op til mere nedbør, mens det vil klare op i Jylland. Lørdag vil - ligesom fredag - være mest skyet med enkelte byger.

Temperaturen vil ligge mellem tre og fem grader, og det bliver temmelig blæsende, siger Henning Gisselø. Vinden vil komme fra sydvest og være jævn til hård.

Adventssøndagen vil ligne fredag og lørdag med regn først på dagen. Senere vil det klare op, men vinden vil stadig være jævn til hård fra sydvest og endda kuling ved kysterne. Søndagen bliver en smule varmere med fire til otte graders varme.

Drømmer man om hvid jul, må DMI skuffe. Ifølge Henning Gisselø er der intet, der tyder på et vejrskifte før januar.

- De skiftende lavtryk nordøst for os gør, at det bliver alt for varmt til vintervejr. Rigtig vinter er ikke på trapperne, siger Henning Gisselø.