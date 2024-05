Hvis denne mekaniker får ret om Novo, bliver din værkstedsregning dyrere

Din værkstedsregning bliver dyr

Det er alligevel et lønhop, som får en af svendene hos Østerhaab Auto i Assens til at løfte øjenbrynene.

- Det er da ikke usandsynligt, at man kunne blive fristet. Selvom man måske har et rigtig godt arbejdsliv og gode kollegaer, så skal man også bare tænke på det økonomiske. Det hele bliver dyrere og dyrere, siger Kim Larsen.



Kan du ikke bare skrue lønnen tilsvarende op?

- Jo, det kan jeg blive nødt til på et tidspunkt. For vi kan ikke holde på folkene. De vil have en god løn, og det skal de også have. Men der er kun et sted at lægge udgiften, og det er hos kunderne, siger Michael Østerhaab.

Står du og siger, at det bliver dyrere for mig og alle de andre fynboer at få lavet biler?

- Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det vil blive dyrere.