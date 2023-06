Hvor skal olde bo? Direktør: - Ældre får et dårligt liv, når de ikke får det, de kan få på et plejehjem

94-årige Else Dinesen fra Assens har flere gange søgt om at få en plads på et af kommunens plejehjem. Og lige så mange gange, har hun fået afslag. Hun har det for godt - på trods af, at hun går med rollator, har nedsat syn og hørelse, og har psykiske udfordringer, fordi hun er bange for at bo alene.

Ældre borgere, som Else Dinesen, har fået sværere ved at blive erklæret egnet til en plejebolig. I 2012 fik hver femte ældre over 80 år en plejebolig, mens det i 2022 var hver syvende. Samtidig sætter flere undersøgelser fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, en streg under, at det er blevet sværere for de ældre at få adgang til en plejebolig.

- Når vi sammenligner tidligere kvalitetstandarder for visitering til en plejeboliger med standarder i dag, kan vi også se, at kriterierne er strammet de senere år, fortæller Lea Graff, senioranalytiker fra Vive.