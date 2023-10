Hvordan kommer OB tilbage på sporet?

Det står sløjt til for OB, men hvad skal der til for at få vendt skuden?

Det har vi spurgt om på Facebook - og der er kommet mange input.

Et gennemgående tema handler om Andreas Alm, der træner holdet.

- Så længe han er cheftræner sker der ikke noget i OB, skriver Kim Sørensen, og den holdning er han bestemt ikke alene om.

Ulrik Nyrnberg mener ikke, at der skal kigges mod Andreas Alm, men i stedet den måde, der er blevet handlet.

- Køb kvalitet frem for kvantitet!!! Alt for mange spillere er indkøbt uden navn og kvalitet til dette niveau.



Endelig byder Steffen Jensen ind med en løsning, som dog nok er lidt urealistisk.

- Lej hele Real Madrids reserver også vinder OB ligaen igen og igen.



