Hvordan og hvornår: Her skal du bruge coronapasset

Det bliver fra tirsdag og de kommende måneder en del af hverdagen at fremvise et coronapas, når man vil besøge eksempelvis restauranter, massører eller biografer. På et tidspunkt ventes det også at få relevans i forhold til udlandsrejser.

Det skal vise, om en person er færdigvaccineret, har overstået covid-19-infektion eller er testet negativ for coronavirus.

Coronapasset er en del af den langsigtede genåbningsplan, som et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om, og partierne mener, at det kan være med til at holde epidemien under kontrol.

Du kan her læse mere om, hvordan og hvornår du kan bruge coronapasset:

Hvad skal coronapasset bruges til?

Coronapasset er blevet en central del af genåbningen af Danmark. Det skyldes, at Folketingets partier har vurderet, at flere dele af samfundet kan genåbne hurtigere, hvis kunder og besøgende kan dokumentere, at de ikke er sandsynlige smittebærere.

Fakta Tre råd om coronapas: Tjek kun sundhed.dk eller MinSundhed-appen, når du har brug for det.

Download dit pas og tag evt. et skærmbillede på din smartphone eller et print.

Vent evt. på, at du får en notifikation eller en SMS om, at der er svar på COVID-19 testen i MinSundhed-appen eller på sundhed.dk. Det kan du se på sundhed.dk og i MinSundhed: Testsvar fra PCR-test og lyntest (negativ-svar kan bruges i tre døgn)

Tidligere positiv-svar og dermed dokumentation for immunitet (2-12 uger efter positiv-svar)

Bevis på fuldført vaccinationsforløb

Se desuden vejledningen fra Sundhedsministeriet her Se mere

Hvornår er coronapasset gyldigt?

Hvis man har et negativt testsvar fra PCR- eller lyntest, som er maksimalt tre døgn - 72 timer - gammelt.

Hvis man tidligere har været smittet med coronavirus og har et positivt testsvar, der er mellem 2-12 uger gammelt.

Hvis man er blevet fuldt vaccineret for coronavirus og kan fremvise dokumentation. Der fremgår intet om varigheden af vaccinen.

Børn under 15 år er undtaget kravene.

Hvor og hvornår skal coronapasset bruges?

Coronapasset kan bruges flere steder, i takt med at flere dele af samfundet åbner. Genåbningen ventes at ske med to ugers intervaller.

Fra 6. april skal coronapasset bruges til de liberale erhverv, når de genåbner. Det gælder for eksempel frisører, skønhedsklinikker, massører og tatovører.

To uger senere - fra 21. april - skal man fremvise coronapasset for at få adgang til udendørsservering på restauranter og caféer. Det gælder desuden på museer, kunsthaller og biblioteker, som også ventes at åbne her.

Fra 6. maj er det planen, at coronapasset skal bruges, når der åbnes for indendørsservering på restauranter og caféer, i biografen, på spillesteder og i teatre.

På samme tidspunkt ventes indendørs idræt at åbne for voksne over 18 år. Her skal der også fremvises et coronapas.

Fra 21. maj ventes de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter at genåbne.

Samtidig kan daghøjskoler, aftenskoler samt indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver og legelande åbne.

Alle steder vil fremvisning af coronapas være et krav.

Det er desuden også planen, at coronapasset skal have betydning for, om man kan rejse til udlandet på ferie. Detaljerne er partierne dog ikke blevet enige om endnu. Det ventes i nogen grad at skulle koordineres med øvrige EU-lande.

Hvad gør man, hvis man ikke kan tilgå digital post?

Fra den 9. april vil færdigvaccinerede borgere, der er fritaget for digital post, få deres vaccinationsdokument tilsendt fysisk. De undgår altså e-Boks.

Derudover er Sundhedsministeriet i gang med at få etableret en telefonlinje, hvor borgere har mulighed for at bestille et printet vaccinationspas. Hvis man af andre årsager hellere vil have det fysisk.

Skal man bruge fysisk dokumentation på et testsvar, kan man printe den.

Ved en negativ PCR-test kan man printe et såkaldt testpas via sundhed.dk.

Har man fået et negativt svar på en lyntest, kan man henvende sig til personalet på lyntest-centreret.

Kilder: Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og sundhed.dk

