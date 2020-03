Hvorfor er byggemarkeder åbne?: - Vi holder øje med kunderne

Siden onsdag den 18. marts klokken 10.00 har storcentre som Rosengårdcenteret og store butikker som Ikea og Magasin holdt lukket.

Det skete efter at statsminister Mette Frederiksen og regeringen på et pressemøde kom med nye tiltag mod coronavis.

Men store byggemarkeder som Silvan, Jem & Fix og XL Byg har ikke været pålagt at holde lukket efter de nye tiltag, derfor kan kunderne stadig shoppe byggemarterialer.

Hos XL Centerbyg i Odense forklarer indehaver Helle Friis, at de gør alt, hvad de kan for at overholde de krav, regeringen har pålagt butikkerne, så de på sikker vis kan holde åbent.

Hvem skal lukke? Alle storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader, basarer med videre, hvor et større antal personer færdes indendørs skal lukke. Forbuddet gælder ikke dagligvarebutikker og apoteker, der ligger i storcentre. Forretninger med tæt kontakt til kunderne skal lukke. Det er eksempelvis frisører, tatovører, massører og kosmetologer. I regeringens tiltag er der ikke tale om lukning af alle typer af specialbutikker, tøjforretninger osv. Derfor kan butikker udenfor storcentre, basarer og arkeder altså fortsat holde åbent, så længe de lever op til de krav, regeringen har besluttet. Det er blandt andet afstand mellem kunderne, og krav til at butikkerne opstiller vand og sæbe eller håndsprit. Kilde: Politi.dk Se mere

- Der er ingen grund til, at vi lukker ned. Vi opfylder kravene, der er til at holde afstand. Vi gør i det hele taget meget for at overholde de her krav. Vi er meget langt med at få opsat alt det, der skal til. Skilte fra sundhedsmyndighederne, afstandsmærker på vores gulve og plexiglas ved kassen, fortæller Helle Friis.

Lukning vil være katastrofalt

Helle Friis er glad for, at byggemarkederne fortsat kan holde åbent. Hun mener, at det er vigtigt, at der stadig bliver holdt gang i økonomien under coronakrisen.

- Det er måske blevet lidt glemt, men statsministeren mindede os om, at vi skulle holde gang i de steder, vi kunne for at holde gang i økonomien. Vi leverer til byggebranchen, og vi har ingen grund til at lukke. Vi holder igen med at bede kunderne om at komme herind. Vi har skruet ned for markedsføringen og henviser til, at folk kan handle online, siger Helle Friis.

Hos byggemarkedet Jem & Fix er de også glade for, at de stadig kan holde hjulene i gang i butikkerne, så de fortsat kan have medarbejderne på arbejde.

Krav til butikkerne Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal:

- Sikre mindst fire m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde.

- Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

- Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.

- Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

- Så vidt muligt have vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.

- Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

- Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne kan holde behørig afstand - også i købssituationer. Kilde: politi.dk Se mere

- I Jem og fix skal vi ikke have lukket i ret mange uger, før det får store konsekvensker. Lukker hele kæden ned vil det være katastrofalt. Vi kæmper hver dag 24 timer i døgnet for at følge regeringens anbefalinger så vi fortsat kan holde åbent, så vi kan udbetale indtægter til de 1700 familier, der arbejder for Jem og fix, siger Peter Nyboe, HR- og driftschef i Jem og Fix.

Ny drive in

Biltema i Odense holder også åbent som normalt. Her har de på grund af situationen sat et nyt initiativ i gang. Kunderne kan handle på nettet og hente varer i butikkens nye "drive in".

- Kunderne sender en SMS med information om, hvilken bil de holder i ude på parkeringspladsen, og de oplyser deres ordrenummer. Så kommer vi og lægger varerne i bagerummet, fortæller Thomas Vest fra Bilka.

Spørgsmål fra en fynbo Hvorfor holder byggemarkeder og planteskoler stadig åbent? Folk står i kø. Det er den største smittefare af dem alle. Morten Vilstrup Von Lucas

Derudover understreger han også, at butikken overholde myndighedernes krav til de butikker, der holder åbent. Butikken har et valgt et maks på 400 kunder ad gangen i den 5.000 kvm store butik.

Skal vaske hænder

TV 2/Fyn har været i kontakt med flere byggemarkeder på Fyn. De understreger alle, at de har et stort fokus på rengøring og hygigejne i butikkerne.

Hos XL Byg i Odense M kommer kunderne ikke ind i butikken, hvis ikke de har vasket hænder. Der er opstillet skilte ved indgangen med pile, der henviser til kundetoilettet, hvor toilettet nu kun kan bruges til håndvask.

– Vi holder øje med, om kunderne vasker deres hænder, inden de går ind i butikken, siger Helle Friis.

Hun fortæller også, at medarbejderne ved indgangen skal stoppe kunder, der ikke vasker hænder, inden de bevæger sig ind i butikken.

Kan du forstå, der er nogen, der undrer sig over, at I må holde åbent når store butikker som Ikea og Magasin skal lukke?

- Jeg kan forstå det, hvis folk ikke har sat sig ind i det. Jeg kan ikke forstå, hvis folk stadig undrer sig, når vi gør, hvad vi kan for at adskille folk, siger Helle Friis.

Er du ikke nervøs for, at kunderne kommer til at vrimle ind, nu hvor foråret og det gode vejr er kommet?

- Jeg holder øje med kunderne. Den 17. marts efter sidste pressemøde gik kundeindekset ned på to dage med 20 procent. Befolkningen har forstået budskabet. Der er færre i butikken og flere, der bruger webshoppen. Og hvis det bliver tilfældet (at det strømmer ind med kunder, red.) må vi stoppe dem og lukke dem ind i hold, forklarer Helle Friis.