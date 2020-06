Borgmestre råber op: Hvorfor får hoteller ikke samme vilkår som kulturen?

Det undrer den fynske hotelbranche, at forbuddet mod større forsamlinger gælder for dem, når teatre og biografer må samle op til 500 mennesker. De må nemlig stadig kun samle ti mennesker til en konference.

Alle fynske borgmestre er derfor gået sammen om at rette henvendelse til erhvervsministeren.

- Det, vi fynske borgmestre siger til erhvervsministeren, er: Giv nu de samme retningslinjer som kulturinstitutionerne, siger borgmester i Nyborg Kenneth Muhs (V).

Stor økonomi på Fyn

Det undrer særligt Kenneth Muhs og de andre borgmestre, at de ikke kan få lov til at åbne for flere gæster til konferencerne, når der er ekstra godt styr på rengøring og flere kvadratmeter at boldre sig på.

- Det giver ingen mening, at man ikke kan åbne her, når man kan samle 200 til en teaterforestilling eller en biografforestilling, siger han.

8. juni sker der formentlig en lempelse af forsamlingsforbuddet, men ingen ved, hvad der skal ske med konferencecentrene. Og det er problematisk.

- Det er en stor økonomi på Fyn. Det er mange job. At man ikke kan komme i gang og ikke ved hvornår, det gør, at man mister arrangementer. Og det er rigtig mange penge, der går tabt, siger Kenneth Muhs.

Overholder retningslinjerne

Allerede nu har det haft store konsekvenser, at det ikke har været muligt at afholde konferencer på hotellerne.

- Flere steder må de sige nej til henvendelser, og det kan betyde, at de, der ellers normalt bestiller konferencer, ikke henvender sig igen, siger Kenneth Muhs.

Årsagen til, at der ikke åbnes for mere end ti personer, handler om hygiejne. Men det er borgmesteren i Nyborg ikke nervøs for.

- Det er ikke, fordi man vil have nogle vilkår, hvor man ikke overholder sundhedsanvisningerne, men man er altså her vant til at håndtere det professionelt og sørge for både rengøring og hygiejne på hotellerne, siger Kenneth Muhs.

Tilbage står han og de resterende fynske borgmestre på handling.

- Erhvervsministeren må altså gøre noget, siger han.