Hvornår ringer du 112? Lange ventetid på ambulancer kan måske undgås med oplysning

Flere løsninger

Der er stor forskel på, hvor hurtigt ambulancerne kommer frem i de forskellige postnumre på Fyn.

- Det er ikke acceptabelt, at man flere steder skal vente meget længe på ambulancen. For det er vigtigt. Og der er områder nu, hvor det ser skidt ud, og det er ikke godt nok, sagde Bente Gertz (S), der er formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, til TV 2 Fyn i marts.

Derfor har regionen igangsat et større arbejde med at klarlægge, hvad de kan lave af forbedringer. Her kan Casper Lunding Andersen og Rezgar Palanis arbejde måske været et input.

- Jeg tænker ikke, at nogen ringer 112 for at genere, men derfor kan det godt være, man ikke altid har brug for en ambulance. Så det vil være godt med beskrivelser af, hvornår man skal ringe 112, siger præhospital chef i Region Syddanmark, Gitte Jørgensen.