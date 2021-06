Hygge og flotte bål: Se fynboernes billeder af sankthans

Onsdag aften tændes sankthansbål over hele Danmark, når vi samles om bål og sang for at fejre midsommer og årets længste dag.

2021-udgaven af traditionen var en overgang truet af det meget tørre vejr, men de kommunale beredskaber har efter de seneste dages massive regnskyl vurderet, at der ikke kommer noget afbrændingsforbud.

Vi samler her nogle af fynboernes egne billeder af fejringen af sankthans. Se dem herunder og send meget gerne dine egne billeder til redaktionen@tv2fyn.dk.