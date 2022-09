Hyldet for at redde kvinde op af å: - Jeg er jo ikke en helt

Lasse handlede resolut, da han og to kammerater fandt en yngre kvinde liggende i en å med hovedet under vand.

Torsdag blev den 16-årige fejret af Fyns Politi som en af hverdagens helte.

- Jeg vil ikke kalde mig selv en helt. Selvfølgelig er det jo en heroisk gerning, men det er jo ikke som sådan, at jeg vil kaldes en helt.

- Jeg er bare mig, sagde Lasse Rothe Rasmussen, da han havde modtaget både politiets respekt og en dusør.

Den dramatiske episoden skete for et år siden. Sammen med to kammerater kom Lasse cyklende, da de så en hund løbe forvildet rundt.

Det undrede de sig over og fulgte en sti ned til åen. Her fandt de kvinden og fik hende trukket fri af vandet.

Lasse fortæller, at hans første tanke var at ringe til alarmcentralen.

- Derefter tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til at tage initiativ og hoppe ned til hende.

- Jeg ved ikke lige hvorfor, men det kom lige til mit hoved, at jeg måske skulle tage mine sko af ellers så sidder jeg fast i mudderet. Og så fik jeg på den måde bragt hende op på land, så hendes hoved i hvert fald var over vand, og så fik jeg vendt hende om, så hun rent faktisk kunne trække vejret, fortæller Lasse Rothe Rasmussen.

Fire resolutte helte fik dusører

Hverdagens helte indstilles til politiledelsen af de betjente, som har været tilstede under alvorlige hændelser.

Og allerede da Lasse og hans kammerater reddede kvinden i den fatale situation, sagde vagtchef Milan Holck Nielsen, at det var en ekstraordinær indsats, som ville blive indstillet til en dusør.

- Vi vil jo gerne have, at det er resolutte, modige handlinger, hvor man på vegne af andre intervenerer og som oftest redder dem fra en grum skæbne i form af meget, meget alvorlige skader eller tab af liv.

- Vi har jo hørt nogle eksempler på, hvor det kunne have gået grueligt galt, hvis der ikke var blevet interveneret. Og det ville være gået grueligt galt, hvis de her hverdagshelte ikke havde grebet ind, sagde politidirektør Arne Gram ved overrækkelsen af dusører til fire af hverdagens helte.

Udover Lasse Rothe Rasmussen fik også Channie Ea Kieler, Jørgen Johannes Thomsen og Steen Laursen hver en dusør, som ifølge Arne Gram er på et sted mellem 1.000 og 2.000 kroner - penge som Lasse Rothe Rasmussen nu har sendt videre.

- Vi blev enige om, at vi donerer pengene til Epilepsiforeningen.



Den kvinde, som han og hans to kammerater opdagede i åen, havde nemlig fået et epileptisk anfald.

Hverdags helt tænkte ikke

Fyns Politi uddeler hvert år i september dusører til hverdagens helte, og i 2021 var Mads Juncher fra Odense en af modtagerne.

En sen aften i maj 2021 så han, at en ung kvinde var kravlet ud på den forkerte side af gelænderet på en bro i Odense.

Ved overrækkelsen fortalte han, at han ikke tænkte så meget i situationen.

- Man gør, hvad man kan, og jeg valgte så bare at hoppe over og gribe fat i hende, fordi jeg tænkte, der så var størst chance for, at vi kunne hjælpe hende.