Den gennemsnitlige elpris når mandag op på det højeste niveau siden midten af februar. Noget, der især trækker op, er priserne i aftentimerne, hvor en kilowatttime kommer til at koste næsten 5 kroner inklusiv moms klokken 19, skriver TV 2.

Til gengæld ligger elpriserne på et jævnt og lavere niveau i løbet af formiddags- og eftermiddagstimerne. Her koster strømmen mellem 0,7 og 1 krone per kilowatttime.

