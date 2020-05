I dag får 3.000 fynske unge svar på fremtiden

I løbet af mandag tikker 3.000 optagelsesbreve ind i e-boks hos fynske unge, der får en afgørelse på, hvilken ungdomsuddannelse de skal gå på fra august.

Oprindeligt skulle ansøgerne have haft besked i slutningen i april, men tvivl om skolernes optagelseskapacitet gav forsinkelse.

- Coronakrisen kan have ændret ting for de unge, som gør, at de gerne vil direkte videre på gymnasiet, men undervisningsministeriet ville ikke lave nogen ændringer, siger Christian Alnor, der er rektor ved Middelfart Gymnasium og formand for fordelingsudvalget for de fynske gymnasier.

Ansøger på Fyn Ansøgere til stx i alt på Fyn: 2216 Heraf ansøgere fra sidste år, som har reserveret en plads: 46 Ansøgere til 2-årig hf på Fyn: 882 Heraf særlige forløb på HF&VUC Fyn: 146 Og en særlig klasse på Rudolf Steiner-skolen: 15 Kilde: Fordelingsudvalget for de fynske gymnasier Se mere

Dog påpeger han, at hovedårsagen er, at langt de fleste vil blive optaget på deres førsteprioritet.

Havde lagt andre planer

Ansøgerstatistikken ser ikke meget anderledes ud end tidligere år, men Christian Alnor har oplevet, at flere har søgt pludseligt ind på et gymnasium, fordi de ikke kan udføre de planer, der oprindeligt var lagt for efteråret. Derfor havde fordelingsudvalget håbet, at de kunne får undervisningsministeriet til at ændre i kapacitetskravet.

- Nogen kan se, at deres planlagt udveksling i for eksempel USA ikke bliver til noget. Andre har måske droppet tanken om efterskole og vil hellere starte nu. Så vi havde ønsket, at vi kunne have lavet om på optagelseskapaciteten, forklarer Christian Alnor.

Men i fredags traf ministeret en beslutning om at lade kapaciteten være den samme som hidtil.

- Det forstår vi ikke, men vi kan jo ikke gøre noget ved det. Det havde bare været rart, hvis de havde taget lidt højde for ændringer for de unges skyld, siger Christian Alnor.

Seks procent får andenprioritet

Cirka seks procent af ansøgerne kan forvente at få et svar om, at de ikke er optaget på den ungdomsuddannelse, de havde valgt som førsteprioritet. Det drejer sig om godt 200 elever, der i stedet får et brev fra Region Syddanmark om, at de er optaget på deres anden- eller tredjeprioritet.

- Skoler som Odense Katedralskole og Sct. Knuds Gymnasium i Odense kan ikke optage alle dem, der søger. Der er kapacitet på andre gymnasier i Odense, som så optager dem, der ikke fik deres førsteprioritet opfyldt på Katedralen eller Sct. Knuds, siger Christian Alnor og fortæller, at Middelfart Gymnasium kan udvide med en ekstra klasse på årgangen, hvis der er mange ansøgere.

Kapacitet på gymnasierne Alle klasser har plads til 29 elever STX: Odense Katedralskole: Otte klasser

Sct knuds Gymnasium: 11 klasser

Mulernes Legatskole: Syv eller otte klasser

Tornbjerg Gymnasium: Fem eller seks klasser

Nordfyns Gymnasium: Fem klasser

Middelfart Gymnasium: Syv klasser

Vestfyns Gymnasium: Syv klasser

Faaborg Gymnasium: To klasser

Midtfyns Gymnasium: Fem klasser

Svendborg Gymnasium: Ti klasser

Nyborg Gymnasium: Seks klasser HF: Odense Katedralskole: Tre klasser Mulernes Legatskole: To klasser Middelfart Gymnasium: To klasser Svendborg Gymnasium: To klasser Nyborg Gymnasium: To eller tre klasser Fyns HF: 12 klasser HF og VUC Glamsbjerg: En klasse Se mere

Udvælgelsen sker ud fra et geografisk princip. Netop derfor vil det kunne lade sig gøre at lave flere klasser på Middelfart Gymnasium, hvor der ellers vil være længere til en anden ungdomsuddannelse. I Odense er der flere alternativer.

- Odense Katedralskole vil afvise 119 elever, mens Sct. Knuds Gymnasium kommer til at sende 82 videre til anden- eller tredjeprioritet, forklarer Christian Alnor.

Alle får svar i løbet af mandag den 11. maj fra det gymnasium, der har optaget dem fra august. Dem, der ikke er kommet ind på deres førsteprioritet vil få et svar fra regionen og tirsdag modtage et brev fra det gymnasium, de i stedet er blevet optaget på.

