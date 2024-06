I dag skal du stemme: 13 fynboer står på stemmesedlen - men ingen bliver valgt ifølge ekspert

Valget til Europa-Parlamentet står for døren. I dag skal der stemmes om, hvilke politikere, der skal bestride Danmarks 15 mandater.

På Fyn er der intet mindre end 13 kandidater, der stiller op til valget, som kan sende dem ind i parlamentet.

Ifølge valgforsker ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, er det dog højst usandsynligt, at nogle af de fynske skulle ende med at blive valgt ind.

- Det ser meget svært ud for de her kandidater. Det er op ad bakke. Det er spidskandidaterne der kommer ind. Det er svært at vinde, hvis ikke man fører valgkamp i hele landet, siger han.

Til gengæld peger han på, at netop EP-valget kan være en rigtig god vej ind i landsdækkende politik i fremtiden.

- Det her er en trædesten til at blive valgt ind i Folketinget. Det har vi set før. Så det her valg kan være med til at gøre dem kendte til et næste valg, hvis det er ambitionen.

Men er stemmen på en fynsk kandidat så spildt, hvis man sætter krydset der?

- Stemmen tæller først og fremmest på det parti, man har stemt på. Så det hjælper partiet, når man stemmer på en fynsk kandidat. Stemmen går ikke til spilde, selvom vedkommende ikke kommer ind, siger han.

Herunder kan du se listen over kandidater på Fyn.