I fire fynske kommuner kan en Venstre-stemme ende hos Nye Borgerlige

Op til folketingsvalget i 2019 afviste den daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen, at en regering med Nye Borgerlige som støtte kunne komme på tale.

Men der er langt fra Christiansborg til de mange rådhuse rundt om i landet. Det viser en opgørelse foretaget af Altinget.dk. Af den fremgår det, at Venstre og Nye Borgerlige er i valgforbund i 40 ud af 98 kommuner. Det betyder, at stemme på Venstre potentielt kan gå til Nye Borgerlige og omvendt.



På Fyn er det tilfældet i fire ud af de ti fynske kommuner. Specifikt er der tale om kommunerne Assens, Middelfart, Svendborg og Kerteminde.

- For mig personligt er jeg da glad for, at Venstre henvendte sig. Jeg tager det som et skulderklap. Men jeg mener ikke, at man kan se det som en blåstempling, og det mener jeg heller ikke, vi som parti har behov for, siger Lars Lillebæk, der er spidskandidat for Nye Borgerlige i Assens Kommune.

Forskel på lokal og national politik

Når partierne i højere grad kan finde fælles fodslag på kommunalt plan, end de kan på det nationale plan, så handler det om, at der er væsentlig forskel på de dagsordener, man har fokus på.

- Jeg tror ikke, at man ikke kan sammenligne lands- og kommunalpolitik. Indvandrerdebatten fylder ikke særligt meget her og heller ikke spørgsmålet om EU. Her er det sådan noget som folkeskolen og plejehjem, vi taler om. Så det er to borgerlige partier, der vil sikre, at stemmerne ikke går tabt, siger Lars Lillebæk.