I samråd om skandaleinterview: Bramsen kalder journalist for "uvorn"

Mudderkast. Et forsøg på at skabe splid. Det pure opspind.

Det var blot nogle af de ord, forsvarsminister Trine Bramsen (S) torsdag formiddag knyttede til det interview, hun var indkaldt til samråd om.

Det var Ritzau-journalist Thomas Hee, som i december foretog interviewet. Og for en uge siden delte han sin oplevelse med netavisen OLFI, der dækker dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.

Jeg ville da ønske, at man stopper med at opdigte, og ja, jeg mener opdigte, historier for at skabe splid Trine Bramsen (S), forsvarsminister

Interviewet med landets forsvarsminister var "kørt helt af sporet," kunne man læse. Ja, faktisk var det gået så galt, at ministeren havde rejst sig og forladt lokalet. Hun følte sig ifølge en af sine presserådgivere ydmyget på eget kontor.

Egentlig ville Thomas Hee gerne have interviewet den nytiltrådte forsvarschef, Flemming Lentfer, men Forsvarskommandoen betingede, at ministeren også deltog.

Han takkede ja til et dobbeltinterview, men da dagen for interviewet kom, stillede journalisten de fleste af sine spørgsmål til forsvarschefen. Det gjorde Trine Bramsen sur, har Thomas Hee siden fortalt til OLFI. Ofte svarede hun, selvom spørgsmålet ikke var til hende. Eller dikterede, hvorvidt det var et passende spørgsmål eller ej.

Når forsvarschefen endelig gav sine svar, kiggede han ifølge journalisten på Trine Bramsen.

Opdigtet historie, mener ministeren

Udlægningen fik forsvarsordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, Lars Christian Lilleholt (V) og Niels Flemming Hansen (K), til at kalde Bramsen i samråd. De fortalte onsdag til TV 2 Fyn, at dobbeltinterviewet skabte tvivl om graden af ytringsfrihed i Forsvaret og gav mindelser om et diktatur.

På samrådet afviste forsvarsministeren journalistens udlægning. Det er noget, journalisten har fundet på, lød det.

- Da den pågældende journalist møder op på mit kontor, siger han noget i retning af: "Luk, dig gider jeg ikke tale med", forklarede ministeren.

Da hun blev spurgt, hvorfor hun under interviewet blev vred, som journalisten har beskrevet, lød det, at han var "uvorn":

- Hvis man møder op på mit kontor, får en halv time af min tid og taler ubehøvlet til mig og mine medarbejdere, så bliver det påpeget. Det kommer det også til at blive i fremtiden. Man har at opføre sig ordentligt og respektere hinanden.

Forsøg på at skabe splid

Ministeren var under samrådet heller ikke enig i, at Ritzau-journalisten havde bedt om et interview udelukkende med den nye forsvarschef. Hun mener i stedet, at journalisten blev tilbudt dobbeltinterviewet og takkede ja.

- Hvis ikke han havde ønsket det, kunne han have sagt nej. Jeg er sikker på, at der er mange andre journalister, der gerne ville have haft det interview, lød det fra Trine Bramsen:

- Vi står over for så mange trusler, at der er rigeligt med substans at dække. Så jeg ville da ønske, at man stopper med at opdigte, og ja, jeg mener opdigte, historier for at skabe splid mellem forsvarschefen og mig.

Forsvarsministeriets pressetjeneste bekræfter forespørgsel

Forsvarsministeriets pressetjeneste har tidligere oplyst til Berlingske, at Thomas Hee henvendte sig om et interview i november. Her blev han af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som nuværende forsvarschef Flemming Lentfer da var chef for, oplyst, at det først ville være muligt at gennemføre et interview, når Flemming Lentfer var tiltrådt den nye stilling.

Forsvarskommandoen endte derefter med at tilbyde Thomas Hee et fællesinterview, som han takkede ja til.

Efter samrådet gentager Trine Bramsen over for TV 2, at journalisten "opførte sig dårligt og talte grimt".

Hvordan talte han grimt?

- Jeg skal ikke komme ind på den nærmere dialog, det har jeg lige redegjort for inde på samrådet, men det handlede blandt andet om at sige: "Jeg gider ikke høre på dig. Luk". Det går altså ikke, når man møder op på en ministers kontor, siger Trine Bramsen.

Ritzau afviser gengivelse

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra journalisten Thomas Hee, som i stedet henviser til Ritzau.

Fra ansvarshavende chefredaktør Lars Vesterløkke lyder det i et skriftligt svar, at nyhedsbureauet ikke genkender ministerens udlægning:

- Jeg har lyttet optagelsen af interviewet igennem, og Ritzaus journalist er hverken ”ubehøvlet” eller ”uvorn” over for ministeren eller forsvarschefen. Og jeg kan afvise, at journalisten på noget tidspunkt siger: ”Luk, dig gider jeg ikke snakke med” eller noget, der minder om det.

- Jeg forstår godt ministerens frustration, for jeg kan heller ikke helt genkende det billede, som OLFI tegner, når jeg har lyttet interviewet igennem. Der er tale om et interview, hvor præmissen tilsyneladende ikke har været tilstrækkeligt afklaret forinden, og det kan jeg kun beklage. Men det fylder nu ikke ret meget, og det hele foregår altså pænt og ordentligt.

Nyt samråd kan komme på tale

Lars Christian Lilleholt (V) var med til at indkalde ministeren i samråd om sagen, men en time i den varme stol gjorde ham på ingen måde mere tryg ved samarbejdet mellem Forsvarsministeriet og Forsvaret.

Han mener omvendt stadig, at det konkrete interview vidner om manglende tillid mellem ministeren og den nyansatte forsvarschef.

- Jeg er dybt bekymret over, at vi har en minister, som tilsyneladende føler sig nødsaget til at være babysitter for sin egen forsvarschef. Det tyder jo på, at hun ikke tør lade den nye forsvarschef stille op, uden hun selv er til stede. At hun giver ham mundkurv på, siger Lars Christian Lilleholt.

Derfor stopper diskussionen ifølge V-ordføreren ikke her. Det kan tværtimod meget nemt ende med endnu et samråd, lyder det.