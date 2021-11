Ida er nu sygeplejerske i Norge: Vil ikke risikere sit psykiske helbred eller autorisation

Vil passe på sit helbred og sin autorisation

Ida Vinten-Johansen har taget sin sygeplejerskeuddannelse i Danmark - nu bruger hun den uddannelse til at hjælpe norske patienter.

- Jeg har jo ikke en forpligtigelse til at sætte mit eget psykiske helbred over styr, mit eget virke eller min autorisation for den sags skyld, i forhold til at arbejdsvilkårerne er så ringe, så jeg risikere at lave fejl, siger hun.

- Jeg føler, at der er nogle andre, der skal til at føle sig forpligtede til at ændre på vores (danske sygeplejersker, red.) vilkår, så vi kan være i dem

Om Ida Vinten-Johansen nogensinde kommer tilbage til et arbejdsliv i Danmark er uvist.

- Der skal ske noget væsentligt, før jeg kommer tilbage til det danske sundhedsvæsen, siger sygeplejersken inden sin aftenvagt i Norge.