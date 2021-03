IKEA åbner for kunder med tidsbestilling

Efter at have holdt lukket i næsten tre måneder åbner IKEA Odense på mandag igen for, at kunder kan besøge og handle hos varehuset.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

For at komme ind og få stillet købelysten, kræver det, at man booker tid på varehusets hjemmeside på forhånd på grund af de nuværende coronarestriktioner.

Gør man det, kan man frit handle i halvanden time, skriver IKEA i pressemeddelelsen.

Den 34.500 kvadratmeter store butik kan åbne, fordi regeringen tirsdag meldte ud, at man lemper reglerne for udvalgsvarebutikker på over 5.000 kvadratmeter. Det betyder, at 250 kunder fra på mandag kan handle samtidig i det store varehus.

- Vi glæder os til at byde vores kunder indenfor igen – også selvom det kun er i begrænset omfang. Vi opfordrer til, at alle passer godt på hinanden, holder afstand og har tålmodighed, hvis der skulle opstå ventetid, siger Namik Catkafa, varehuschef i IKEA Odense, i pressemeddelelsen.

- Vi vil gøre alt for at give vores kunder en god oplevelse og samtidigt overholde myndighedernes anvisninger.

Når varehuset åbner igen, åbner de også for, at man kan returnere sine vare, men også det kræver tidsbestilling.

IKEA opfordrer i pressemeddelelsen til, at kun én person per hustand besøger varehuset.