Ikke et tilbud for alle: Derfor er mange fynboer afskåret fra restvacciner

Alle danskere over 50 år kan nu på dagligt basis skrive sig op til at få en såkaldt restvaccine. Men for mange fynboer er tilbuddet slet ikke aktuelt, da det kræver, at man kan møde op på en vaccinationscenter i enten Svendborg eller Odense i løbet af en halv time.

Kan du ikke nå frem til at vaccinationssted på en halv time, så kan du godt glemme alt om, at blive vaccineret med de såkaldte restvacciner.



Således er det ikke muligt for borgere i for eksempel Nyborg eller Middelfart, at nå ind til vaccinationssteder i Faaborg, Odense og Svendborg.