Ikke første gang heste er blevet skamferet på Fyn

- Jeg er med på, at alle har ret til at have en forsvarsadvokat, men jeg synes da godt nok, at det er lidt mærkeligt, at Osman Celik er repræsenteret af et byrådsmedlem fra Socialdemokratiet, som jo har en klar politik om at slå ned på social dumping og det samme gælder jo også i Vandcenter Syd, hvor han er formand. Det er da lidt absurd, siger Torben Knudsen.

- Vi lever i et retssamfund

Spørger man Niclas Turan Kandemir er svaret på det indledende spørgsmål dog et rungende ja. Han peger på, at han har arbejdet som forsvarsadvokat i 13 år og igennem årene har haft mange straffesager, der på papiret kunne stå i kontrast til arbejdet som politiker i byrådet.

Tilbage står dog det altoverskyggende princip om, at alle har ret til at have en forsvarer.

- Vi lever jo i et retssamfund, hvor man har ret til at have en forsvarsadvokat. Det skal vi sådan set alle sammen være glade for. Jeg forsvarer aldrig gerningerne, men de rettigheder som folk har i et retssamfund, siger Niclas Turan Kandemir, der understreger, at han ikke har flere kommentarer, mens sagen stadig verserer.

Selve retssagen mod Osman Celik skulle være ført ved Retten i Odense mandag og tirsdag, men blev udsat efter at Osman Celik i 11. time meldte sig syg med smerter i ryggen.