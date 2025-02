Ikke ”grønlandske nok”: Grønlændere føler sig udskammet for at blande sig

Inden skolen sidste efterår forsøgte sig med at indføre gratis hygiejneprodukter på toiletterne, var det nemlig kontoret, pigerne skulle opsøge, hvis de ville låne et bind eller en tampon.

- Og vi oplevede desværre, at det var enormt tabubelagt for eleverne at have blødt igennem og ikke selv have noget med. Mange af dem har syntes, at det har svært og ydmygende at skulle op til os og bede om bind, lyder det fra skolens konstituerede skoleleder, Poul Nielsen, der kan få helt ondt i maven ved tanken.

- Som mand kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det må være, men jeg forstår godt, at det kan føles akavet at skulle op gå op på kontoret og spørge om bind i den situation. Det er jo næsten som at sætte pigerne i en skriftestol.

På Provstegårdskolen har skoleleder Annette Hovmand Petersen heller ikke ligefrem de bedste minder fra tiden før gratis hygiejneprodukter på toiletterne.