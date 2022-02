Ikke penge nok: Fynske projekter kæmper om erhvervsmillioner

Der er 108 millioner kroner på vej til Fyn og det fynske konsortium, NextGen Robotics. Men egentlig havde partnerne bag de fynske projekter søgt om en bevilling på 157 millioner kroner.

NextGen Robotics får altså kun to tredjedele af det, de havde søgt om. Det viser en aktindsigt, TV2 Fyn har fået.

Det langt mindre beløb på vej til Fyn betyder, at der nu er et spil i gang om, hvem der så skal have færre penge end forventet, eller om der er projekter, som helt må undvære.

Allerede inden pengene er fordelt, har flere partnere under det fynske konsortium luftet ideen om at trække sig fra projektet, hvis det ønskede beløb ikke kommer i hus.

Samlet ansøgning

Det fynske konsortium søgte pengene samlet på vegne af flere fynske robot- og droneprojekter. Men i ansøgningen kom hvert projekt med et ønske om, hvor mange penge der skulle komme i netop deres retning.