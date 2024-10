Ikke penge nok til kystsikring: Sofie efterlyser ordentlig plan

Hun bor i et byhus tæt ved vandet, som ved sidste stormflod stod 55 cm. under vand.

- Det er jo et kæmpeproblem. Jeg får tit at vide, at jeg bare kunne lade være med at købe hus hernede. Men selvom jeg ikke har børn, betaler jeg stadig til, at de andres børn går i skole og i børnehave. Dem, der kører med offentlig transport, skal også betale til, at der bliver lavet veje.

Hun er klar på at betale noget af regningen selv, men ærgrer sig over, at der ikke er sat flere penge af.