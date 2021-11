Ikke-vaccinerede fylder hospitalssengene: - De får et meget hårdere sygdomsforløb, siger overlæge

Derfor øger Odense Kommune indsatsen i Vollsmose-bydelen.

- Vi har ansat gadeplansmedarbejdere, der tager ud til sportsarrangementer, foredrag, skoler, foreninger og spreder budskabet om, at det er vigtigt at blive vaccineret, siger Charlotte Scheppan.



Der er 42 nye smittede med corona i sognet siden tirsdag. Martin Larsen, som bor i Vollsmose, er én af dem, der ikke er vaccineret.

- Jeg føler ikke, at jeg har brug for vaccinen på nuværende tidspunkt. Der er mange årsager, men der har været snak om, hvorvidt vaccinen har været god nok, siger han.

Men hvad hvis du smitter andre?

- Det er fint, at andre er vaccineret, og så virker den for dem. Jeg vil ikke have den for andres skyld, siger Martin Larsen.