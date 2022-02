Ikonisk popgruppe og internationale topnavne føjet til plakaten på Tinderbox

Men de netop offentliggjorte kunstnere tæller også to internationale topnavne.

Svenske Zara Larsson, der har haft kæmpehit som "Lush Life" og ”Talk About Love”, er blevet føjet til programmet, der i forvejen tæller blandt andre fynske MØ og engelske Muse.

Et andet stort, internationalt navn, der er føjet til festivalen er engelske Stormzy, der er et af de største navne inden for grime-musikkken.

Man kan se hele programmet på Tinderbox's hjemmeside.