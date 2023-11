Iltsvind og fiskemangel: Kim har været på 50 fisketure i år, men kun haft to fisk på krogen

- Det gør ondt, at vi mangler fiskene, og at der ikke er liv i vores fjord. Hvis vi bare er enige om, at det vi vil, er at have et godt vandmiljø, så er mine kollegaer og jeg klar til at gøre det endnu bedre. Men det skal være i fællesskab, fastslår landmanden Henrik Terp.

Det ændrer dog ikke på, at fiskeren Kim Laursen gentagne gange må tage hjem fra sine fisketure med et tomt fiskenet.

- Hvis det var foregået oppe på landjorden, så bladene faldt af træerne og græsset blev brunt, var det stoppet øjeblikkeligt. Men ikke når det foregår i havet. For det er jo pænt nok at kigge på, når man står og kigger ud over bølgen, siger Kim Laursen.

- Det er sørgeligt, at regeringen ikke har gjort noget ved det. Der skal virkelig ske noget alvorligt her og nu. Nogle politikere skal virkelig tage til, for at der sker noget, uddyber han.