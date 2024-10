Iltsvind slår rekord: Fynsk kommune går nu forrest i ny indsats

Han erkender, at de 650 kilo kvælstof, der tilbageholdes i den lille sø uden for Gamtofte ikke er meget, men at metoden bag udtagningen netop er det, der kan sikre en stor udbredning til andre kommuner og dermed forhindre tonsvis af kvælstof i at nå havet fremover.

Værste tilstand i 22 år

Fredag kom den seneste rapport for iltsvind nemlig på bordet, og den tegner et dystert billede af, at havet omkring Fyn og i store dele af Danmark ikke har haft det værre siden 2002. Det er DCE, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, der står bag den.

- Iltsvindet har nu ramt voldsomt store områder med et samlet areal større end Sjælland og Fyn tilsammen. Det er en forøgelse på næsten 50 procent sammenlignet med samme tid sidste år, siger seniorforsker Jens Würgler Hansen fra DCE.