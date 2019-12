Indbrudstyvene har fortsat travlt på Fyn

Hvis du kan nå det inden juleaften, så opsæt bevægelsescensorer, der tænder lys uden for dit hjem, når nogen nærmer sig.

Tænd lyset i et par værelser, og brug automatiske tænd-sluk-ure.

Lad være med at lave et facebookopslag, der fortæller, at du er bortrejst i julen eller holder jul hos familien i Jylland.