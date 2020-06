Indsamler viden: Fynsk affaldskoncern fik besøg af klimaministeren

Danmarks største affaldskoncern, Marius Pedersen i Odense, fik mandag besøg af energi-, forsynings- og klimaminster Dan Jørgensen (S).

Jeg håber, at vi kan blive færdige med forhandlingerne snart. Dan Jørgensen, energi-, forsynings- og klimaminister, Socialdemokratiet

Formålet med ministerens besøg var at indsamle inspiration inden forhandlingerne om en mere strømlinet sortering af affald i hele landet fortsætter på Christiansborg mandag aften.

- I dag ville jeg gerne blive klogere på, hvad der egentlig er af muligheder, og jeg har fået et indtryk af, hvad der rent faktisk er potentiale til. Vi kan genanvende meget mere affald, end vi gør i dag, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn.

Villige til at sortere mere

Danmark er faktisk det land i hele Europa, som genererer mest affald pr. indbygger. Der genereres nemlig cirka 800 kilo hvert år pr. indbygger.

Desuden forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald. Og det vil regeringen gerne sætte en stopper for.

I stedet ønsker regeringen, at affaldet i højere grad skal genanvendes.

- Jeg håber, at vi kan blive færdige med forhandlingerne snart, for jeg tror, at vi er nået til et punkt, hvor danskerne er villige til at sortere mere, siger Dan Jørgensen.

Og samme villighed synes Simon Clausen, der er administrerende direktør i Marius Pedersen, at kunne genkende - også hos ministeren.

- Det virker til, at ministeren er oprigtigt interesseret i at undersøge de alternativer, der er til at brænde affald af. Det virker også til, at danskerne har en vilje til at sortere affaldet og genbruge det. Så mon ikke, at regeringen når i mål med noget, siger Simon Clausen efter ministerens besøg.

Under sit besøg hos Marius Pedersen blev Dan Jørgensen klogere på, hvordan man kan genanvende affald.

Skaber flere arbejdspladser

Forud for forhandlingerne har regeringen stillet nogle konkrete forslag til tiltag, som skal være med til at omstille affaldssektoren.

Regeringen vil blandt andet ensarte måden, affaldet bliver sorteret på, så det gøres efter samme regler. Desuden skal der sorteres i alt ti typer affald, og der skal genanvendes mere frem for at brænde affaldet.

- I første omgang vil det koste nogle investeringskroner for os, men på længere sigt håber vi da, at det vil give noget afkast, der også gør, at der vil være flere arbejdspladser i Danmark enten hos os eller hos en af vores konkurrenter, siger Simon Clausen.

Også Dan Jørgensen er sikker på, at regeringens forslag vil skabe flere danske arbejdspladser. Og med rygsækken fuld af erfaringer fra dagens besøg er han nu mere klar til de fortsatte forhandlinger.

- En virksomhed som den her er en rigtig god inspiration, fordi meget af det, de gør, skal vi gøre meget mere af, siger han.