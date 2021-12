Indsatsleders bil brød i brand på vej til hus i flammer

Vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss kan ikke over for TV 2 Fyn fortælle om indsatslederens tilstand. Han fortæller dog, at der ikke er meldinger om nogen personskader ved brænden i huset.

Der er ifølge Henrik Strauss ingen klare udsigter til, at branden bliver slukket foreløbigt, da ilden har helt overtaget huset.

Beredskabet fik anmeldelsen om branden klokken 18.41.