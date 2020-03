Indsigt i detaljeret coronaplan: Her er situationen på sygehusene

Priser på mundbind der er fire til fem gange højere end normalt. Det er situationen efter efterspørgslen og prisniveauet er steget voldsomt på grund af covid-19.

Det viser en logbog fra Region Syddanmarks task force for håndtering af mangelsituationer som følge af coronavirus. En logbog, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Logbogen giver et detaljeret indblik i mange af de situationer, som task forcen hele tiden overvåger i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Her er et overblik over nogle af punkterne fra logbogen:

Der er mangel på mundbind af forskellige typer på sygehusene i Region Syddanmark. Ifølge logbogen har OUH et lager af mundbind til to til tre uger. Samtidig fremgår det, at de sædvanlige leverandører har svært ved at følge med efterspørgslen.

Ved modtagelse af patienter smittet med coronavirus har OUH kun et lager af særlige mundbind til to dage, da de skal udskiftes hver tredje time. 4.000 er bestilt fra Norge, men kommer først om tre uger. Til gengæld kan en tysk leverandør sende 50 stykker per dag. Derudover undersøger Region Syddanmark også, om man kan skaffe de særlige masker fra andre leverandører som for eksempel byggemarkeder.

Priserne på mundbind er steget voldsomt, og er nu op mod fem gange højere end normalt.

Alle sygehuse forsøger at sikre lagre til cirka tre måneders forbrug af alle kritiske og øvrige relevante varetyper.

Af logbogen fremgår det, at der kan komme et kapacitetsmæssigt pres på infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitets Hospital. Hvis det skulle ske, er det aftalt at Koldings infektionsmedicinske afdeling hjælper.

Opgaven med at følge op på raske borgere i karantæne er nu blevet en regional opgave, som ambulancetjenesten står for.

Regionens task force forventer, at medicinforsyningerne kommer under pres, fordi flere lande lukker ned for deres parallel-eksport. Sygehusapotekerne har ansvaret for de kritiske produkter, og det er aftalt, at de skal sikre, at lagerbeholdningen skal svare til tre måneders forbrug.

Første fynbo smittet

Den første patient på Fyn blev tirsdag konstateret smittet med coronavirussen covid-19, efter et ophold i Milano i Italien.

Patientens tiltand kræver ikke indlæggelse, og personen er derfor i hjemmeisolation.

OUH afholder pressemøde om sagen onsdag klokken 12. Du kan også følge udviklingen i coronaudbruddet på Fyn i vores liveblog.

Læs også Corona-frygt stopper håndtryk hos Middelfart-brandmænd