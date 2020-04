Indspiller musik hver for sig: Fynsk band udgiver plade midt i coronaudbrud

"Just Take Your Time" er andet nummer på det nye album "Colorama" af The White Album, som landende den 13. marts. Sangen handler om, at man skal tage tingene roligt, give sig tid og komme helt ned i gear i den verden, vi lever i.

Som et spejlbillede af de seneste ugers coronakrise, hvor mange netop har været tvunget til at tage tingene roligt og give sig tid, fordi vi har været isoleret fra familie og venner - dog med arbejde og pasning af børn - med en renvasket kalender.

Men for bandet er det med at være væk fra hinanden ikke en ny ting, der dumpede ind med pressemødet, statsministeren holdt den 11. marts klokken 20.00.

- Vi bor tre forskellige steder i landet, og derfor har vi vænnet os til at arbejde sammen på afstand, siger Jakob Eilsø fra The White Album.

- Vi er separet i hver vores landsdel, som vi plejer at være, så det er ikke så meget anderledes for os, siger Claus Arvad fra The White Album.

Arbejde sammen hver for sig

Pladen "Colorama" har de skrevet og indspillet sammen, men fra hvert deres studie i Odense, Ry og København, hvor bandets tre medlemmer bor med deres familier.

Vi bor tre forskellige steder i landet, og derfor har vi vænnet os til at arbejde sammen på afstand. Citat Forfatter

De har produceret pladens ni sange ved at skrive hver for sig, indspille hver for sig og sende lydfiler frem og tilbage mellem hinanden.

- Vi mødes ind imellem og laver grundbåndet, men rigtig meget af processen foregår over nettet via dropbox, siger Claus Arvad.

De har med andre ord skabt en plade ved at arbejde sammen hver for sig. De tre medlemmer synger på skift, som på de to andre album udgivet i 2014 og 2017. Men på dette album lader de også instrumenterne skifte mellem dem.

Udskudt turné

Bandets planlagte turné i marts, april og maj er ikke aflyst, men udskudt. Det betyder manglende indtægter i de kommende måneder, men de tre medlemmer tror ikke, det får den store betydning for dem.

- Vi havde en rimelig heftig forårstur på 25 koncerter linet op i foråret, siger Jakob Eilsø.

The White Album The White Album er en dansk folkpopgruppe, som blev dannet i 2011. Bandet består af Jakob Eilsø (sang, guitar), Claus Arvad (sang, guitar, mandolin) og Frederik Vedersø (sang og guitar), og alle tre stammer fra Fyn.

- Et er indkomstgrundlaget, men det er virkelig ærgerligt, at vores plade lidt er druknet i det her. Men alle er påvirket af coronavirus, og mange er mere påvirket, end vi er, så vi klarer den nok. Folk skal nok lytte til pladen alligevel, siger Claus Arvad.

Vi skal stå sammen

Musikken på Coloramas sidste nummer går hånd i hånd med pladens andet nummer. Bølgeskvulp præger introen og danner løbende lydrammen til nummeret og minder igen en om at tage den med ro - og måske få noget godt ud af den tid, hvor vi alligevel er i isolation hjemme og langt fra vores familie, venner og kollegaer.

Læs også Online koncerter: - De kan lukke verden, men de kan ikke lukke for musikken

- Vi skal stå sammen om det her. Vi er nødt til at hjælpe hinanden, vi er nødt til at undgå hinanden, og det er jo også derfor, at vores koncerter er aflyst, og vi ikke mødes fysisk og laver noget sammen. Vi er nødt til at beskytte vores familier og hinandens familier, siger Claus Arvad.

- Jeg tror også, at i sådan en situation kommer der til at opstå nye måder at leve og være sammen på - både sammen og hver for sig - som et band og for menneskeheden generelt, siger Jakob Eilsø.