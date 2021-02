Industrien vil have flere unge fynboer på erhvervsuddannelserne

989 fynske studenter fra årgang 2017 på Fyn var ikke kommet videre i uddannelsessystemet i efteråret 2019 – altså to år efter, de fik studenterhuen trykket ned over håret. Det svarer til lidt mere end hver fjerde student.

Og når flere virksomheder samtidig efterspørger arbejdskraft med en erhvervsuddannelse, mener Dansk Industri på Fyn, at det er tid til at overveje andre muligheder end en gymnasial uddannelse.

- Vi kan ikke være tilfredse med, at der er så stor en gruppe studenter, som endnu ikke er videre efter mere end to år, samtidig med at virksomhederne står og mangler medarbejdere med en erhvervsuddannelse, siger Poul Strandmark, der er formand for Dansk Industri Fyn.

- Når man er færdig med det almene gymnasium, kan man også fortsætte med at uddanne sig på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Så det er vores opfordring, at de unge mennesker prøver at kigge indad og sige: "Hvor er der en fremtid for mig henne". Og på erhvervsuddannelserne er der jo garanti for job, og det er jo en fantastisk ting at kunne sige her i 2021.

Jobsikkerhed

Han peger blandt andet også på, at en erhvervsuddannelse giver mulighed for både at arbejde i udlandet, drive egen virksomhed og læse videre, samtidig med at der altså er høj jobsikkerhed.

- Det er en meget sikker vej til at udleve sine drømme. Men søgningen er simpelthen for lille, siger direktøren.

De fleste fynske kommuner lever allerede op til det politiske mål om, at 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Kun Odense og Svendborg er fortsat et godt stykke fra.

Men Poul Strandmark vil gerne have endnu flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. For der bliver brug for dem, mener han.

- Grundlæggende er det positivt, at en del folkeskoleelever allerede vælger en erhvervsuddannelse, men virksomhederne efterspørger stadig flere, siger formanden.

Stålakademiet

En af de erhvervsorganisationer, der har haft succes med samarbejdet med både folkeskoler og uddannelsesinstitutioner, er Marlog, som tidligere hed Fyns Maritime Klynge og er Danmarks officielle klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik.

- Vi tager ud og deltager på job- og uddannelsesmesser, og vi er også ude på skolebesøg. Men også den anden vej, hvor vi tager nogle skoleelever ud og viser dem, hvordan det ser ud ude i virksomheden, siger Steen Nielsen, der er chefkonsulent for uddannelsen hos Marlog.

Steen Nielsens primære opgave er at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne inden for stålbranchen i de maritime erhverv. Han ser især et stort potentiale i at få gymnasieeleverne flyttet videre over i erhvervsuddannelserne - og særligt hos de unge mennesker, der ikke fortsætter direkte videre i uddannelsessystemet efter den gymnasiale uddannelse er afsluttet.

- Enten dem, der falder fra, eller dem, som gør gymnasiet færdig og ikke kommer videre bagefter. Der vil en erhvervsuddannelse være rigtig fin for dem, fordi vi har rigtig mange virksomheder, der gerne vil give praktikpladser og tage lærlinge med det samme, siger Steen Nielsen.

Derfor har de oprettet det såkaldte 'Stålakademiet', som stiller praktikpladser til rådighed for studerende, som dropper ud af de gymnasiale uddannelser og gerne vil i gang med noget andet.

- Så indtil de kan starte på erhvervsuddannelsen, kan de starte i praktik og arbejde sig ind i det, siger Steen Nielsen.