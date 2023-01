Infektioner med kødædende bakterier mangedoblet: Flere kan ende på operationsbordet, lyder advarsel

Faktisk lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at børn først må sendes i institution efter to døgn med penicillin-behandling, når de har en streptokok-infektion, forklarer lægen.

I et forsøg på at stoppe den accelererede smitte og beskytte dem i risikogrupperne, har de praktiserende læger nu også sænket grænsen for, hvornår man giver penicillin mod ondt i halsen, fortæller Thomas Vognbjerg Sydenham.

Så overvej at kontakte din lægen, hvis du har symptomer, lyder rådet.

Streptokok-bakterien er meget smitsom, og smitter ved tæt kontakt. Smitten er dråbebåren og altså ikke luftbåren.

Årsag ukendt

Hvorfor udbruddet af A-streptokokker er ekstra voldsomt i år, er der ingen der med sikkerhed ved.

Thomas Vognbjerg Sydenham, der underviser de kommende læger på medicinstudiet i Odense om streptokokker, har dog flere bud.

- Nogle har en teori om, at det kan være, fordi vores immunforsvar er blevet dårligere til at genkende streptokokker, da vi i to år ikke har været udsat for så mange bakterier under corona.

En anden forklaring kan være, at det er en ny type streptokokker, der vinder frem, der måske gør folk mere syge eller smitter mere.

- Det er vi i gang med at undersøge i laboratorier i Europa og resten af verdenen.

Fredag udsendte Statens Serum Institut en pressemeddelelse om, at der ses en aktuel national stigning i tilfælde af gruppe A-streptokokker. Her ses det også, at de aktuelle tal er betydeligt højere end i 2018 før corona.