Influenzasmitten er fordoblet den seneste uge

Hvis man oplever, at influenza den seneste tid har udløst mandefald i ens husstand eller på arbejdspladsen, er det ikke mærkeligt.

Den seneste uge er antallet af influenzatilfælde nemlig fordoblet.

Det viser den seneste ugentlige opdatering på influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

- Der er forsat en høj forekomst af smitte med luftvejsinfektioner helt generelt. Kigger man ned i de enkelte sygdomme, er influenza er steget meget, siger Bolette Søborg, som er overlæge og sektionsleder hos SSI.

Ser man på smitten med covid-19, står udviklingen til gengæld mere stille. Her er smitten stadig på et højt niveau - men den er stagneret.

- Covid har kørt på et meget højt niveau. Så på et tidspunkt vil det være sådan, at de personer som skal smittes, er blevet smittet, siger Bolette Søborg.

Også smitten med RS-virus ser ud til at være stagneret, fortæller hun.