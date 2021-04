Ingen gæster siden oktober 2019: Fynsk lufthavnsdirektør spændt over udsigt til afgange

Samtlige partier i Folketinget pånær Nye Borgerlige blev tirsdag aften enig om en ny aftale for en gradvis genåbning af rejser. Heri fremgår det, at lempelserne af rejserestriktionerne er opdelt i fire faser med den 26. juni som sidste fase. Her er forventningen at, et EU-coronapas vil være indført, som giver danskerne mulighed for at holde sommerferie i Europa ligesom udenlandske turister kan komme til Danmark.

- Det er superfedt, fordi det giver håb. Nu er der et lys derude. Og lige så vigtigt, nu er der nogle datoer at pejle efter, siger lufthavnsdirektøren.

Spirende optimisme

Lufthavnen nord for Odense har charterafgange til flere udenlandske destinationer fra flere forskellige rejsearrangører. Blandt andet Gislev Rejser, Apollo og Spies.

Og hos den fynske rejsearrangør Gislev Rejser fra Ringe forventer man også, at den nye aftale betyder flere kunder.

- Det her kommer helt klart til at give et boost. Nu er det blevet mere konkret end tidligere med datoer, siger Poul Andersen, administrerende direktør i Gislev Rejser.