Ingen lægehelikopter til Fyn i denne omgang

Allerede i 2018 gjorde en rapport foretaget af Rambøll det klart, at den optimale dækning krævede en omplacering af helikopterberedskabet. Det støttede Danske Regioner og flere fynske politikere op om.

Og i 2020 gik 34 læger sammen om at skrive et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og foreslår placeringen på Vestfyn.

Men nu, fire år efter, er der stadig ikke nogen baser her - og nu heller ikke nogen umiddelbare planer om det.

Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver til TV 2 Fyn:

- Den akutlægehelikopter, som siden 1. januar 2019 har været operativ fra en midlertidig base i Aalborg Lufthavn, flyttede i september 2021 til den planlagte helikopterbase ved Saltum. Den fjerde akutlægehelikopter har således været operativ fra sin aktuelle base i under et år, hvorfor det fortsat vurderes at være for tidligt at gøre status på akutlægehelikopternes baseplaceringer.

Jane Heitmann finder sig dog ikke tilfreds med det svar.

- Jeg vil blive ved med at trykke sundhedsminister Magnus Heunicke på maven og spørge igen og igen, hvornår han mener, at det er tid til at kigge på akutbetjeningen på Fyn, siger hun og fortsætter.

- Fynboerne har ret til og krav på, at der også er tryghed om en akutlægehelikopter.

