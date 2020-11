Ingen politisk aftale om mink-kompensation mandag

Folketingets partier er mandag ikke blevet enige om en kompensationspakke til mink-erhvervet. Det siger SF's erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen efter virtuelt møde.

Onsdag i sidste uge besluttede regeringen, at alle mink i Danmark skal aflives på grund af mutationer af covid-19, der har spredt sig fra mink til mennesker.

Samtidigt fortalte erhvervsminister Simon Kollerup (S), at der vil blive givet en solid kompensation til ejerne af landets minkfarme.

Både regeringens støttepartier og blå blok har flere gange understreget, at minkavlerne skal have kompensation. Spørgsmålet er, om kompensationen skal gives som ekspropriation, som er, når staten overtager ting.

- Uanset om det juridisk er ekspropriation eller ej, så skal der være en støtte, der kompenserer for de tab, der har været, og som hjælper minkavlerne videre, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Hun fortæller, at støtten ifølge SF faktisk skal være større end ekspropriation, da en række minkfarme har givet underskud i flere år. Og dermed er værdien af deres farme lige nu ikke stor.

- For nogle vil deres forretning være nul kroner værd. Så vi har sagt, at vi ikke bare vil følge ekspropriationsreglerne.

- Det er ofte områder i landet, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Så vi vil gerne give en form for omstillings- eller investeringsstøtte for at minkavlerne kan omlægge til noget mere fremtidsrettet og gerne bidrager til den grønne omstilling, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Fødevareministeriet oplyser, at det ikke umiddelbart har en kommentar til forhandlingerne.

Torsdag i sidste uge sagde Simon Kollerup:

- Der bliver tale om et meget stort beløb, og der vil vi være i milliardklassen. Det er det rigtige at gøre, fordi Nordjylland gør en kæmpe indsats for hele danske erhvervsliv. Derfor er vi klar til at spænde det store sikkerhedsnet ud under dem.

Der er omkring 2700 fuldtidsansatte i erhvervet og nogle tusinde, som arbejder på deltid.

I alt er der over 1100 minkfarme i Danmark, som er verdens største producent.

Der er fundet en særlig variation af coronavirus i mink, som i yderste konsekvens kan svække effekten af en eventuel vaccine. Derfor skal alle mink aflives.