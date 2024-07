Tør man tro på det? Vejrudsigten for torsdag har ifølge DMI ikke noget regn med hen over Fyn. Derimod siger prognosen, at det bliver tørt med en nogen til en del sol og temperaturer op mellem 17 og 20 grader.

Vinden bliver svag til jævn fra vest. Selvom vejret for det meste bliver klart, så er der i aften risiko for tågebanker. Det sker samtidig med at temperaturen kan komme helt ned og ligge mellem 8 og 13 grader.