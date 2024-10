Ingen under 40 år må strande på førtidspension, mener politiker efter opsigtsvækkende historie

Signe har fået ro til at arbejde med sit sind

Hun fik for et år siden tilkendt en førtidspension uden bagkant, fordi Odense Kommune har vurderet, at hendes situation gør det for svært for hende at være en del af arbejdsmarkedet.

- Jeg har prøvet at være i jobprøvning, men det endte ud i, at jeg efter en måneds tid ikke har kunnet passe mit arbejde, fordi mine stemmer fortæller mig, at jeg er dum, irriterende og ikke dur til en skid, siger Signe Mørk Pedersen.

Det at få tilkendt førtidspensionen har givet hende en frihed til at arbejde med sit sind, som i hverdagen rummer mange andre stemmer end hendes egen, fortæller hun.

Flere yngre borgere på førtidspension

Hun er en del af en gruppe, som fylder mere og mere i statistikken, når det kommer til nye tilkendelser af førtidspensioner. Nemlig unge og yngre voksne under 40 år.

Både i Odense og på landsplan er antallet af tilkendelser til denne gruppe vokset over den seneste årrække.