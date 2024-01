Ingen ville hyre Louise som lærling - så kastede hun sig over tasterne

Opslaget er gået viralt, efter at det på bare to dage er delt næsten 8.000 gange i Håndværker Gruppen på Facebook. Bag opslaget gemmer der sig et brændende ønske om at komme videre i sin uddannelse. Og det er ikke, fordi hun er for sent ud med sine ansøgninger.

Louise startede allerede med at lede efter en læreplads, da hun begyndte på uddannelsen i august 2023. De sidste fem måneder har hun kontaktet over 70 virksomheder i sin jagt på at finde en læreplads.

- Man tænker, at man ikke er god nok. Jeg sagde på et tidspunkt til min vejleder, at hvis jeg fik en afvisning mere, så ville jeg overveje at stoppe, fortæller hun.

Hun har søgt på hele Fyn og op ad den jyske østkyst, men hun har indtil videre kun fået afslag. Hvis ikke hun kan finde en læreplads inden 8. februar, så skal hun tilbage på skolen i skoleoplæring.

- Hvis ikke jeg får en læreplads, overvejer jeg at droppe uddannelsen og gå tilbage til at arbejde fuldtid - for eksempel i et supermarked, fortæller hun.