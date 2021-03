Inspireret af Vollsmose: Nu forsøger Esbjerg på samme måde at stoppe smitte

For blot én uge siden var smitten med coronavirus i Vollsmose tårnhøj. Bydelen tiltrak sig negativ opmærksomhed som stedet i Danmark med flest smittede.

Men allerede en uge efter er det lykkedes at bringe smitten betydeligt ned fra en incidens på 951,5 den 8. marts til tirsdag at ligge på 448,4. Og bydelen tjener nu som inspirationskilde til, hvordan man andre steder i landet kan bringe smitten ned.

Med inspiration fra både Kolding og Vollsmose har vi nu lagt vores egen strategi Arne Nikolajsen, sundheds- og omsorgsdirektør, Esbjerg Kommune

136 kilometer vest for Odense, nærmere bestemt i Esbjerg, er man faktisk nu begyndt at søge inspiration i de løsninger, der virkede i blandt andet Vollsmose, ligesom man også ser på de initiativer, der ikke har virket.

Smitten i Esbjerg er nemlig den seneste tid steget stødt, og kommunen forsøger derfor at bringe smitten ned igen.

- Vi har selvfølgelig fulgt med i udviklingen i Vollsmose, og vi har derfor ladet os inspirere af både de ting, der er lykkedes, og af de ting, der ikke er lykkedes, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune, til TV 2 Fyn.

- Med inspiration fra både Kolding og Vollsmose har vi nu lagt vores egen strategi, der skal bringe smitten ned igen.

- Da vi stod med en stor udfordring i Vollsmose, viste mange kolleger fra andre kommuner sig klar til at byde ind med erfaringer og gode input. Det samme gør vi nu, når vi ser, at smitte stiger andre steder i landet, siger Stefan Birkebjerg, der er stadsdirektør i Odense Kommune:

- Alle kommuner er inspirationskilder for hinanden, da der ikke findes én færdig løsning, som passer til alle. Derfor fortæller vi også åbent og ærligt vores kolleger om, hvad vi har stået med - og står med - og hvad vi har lært, siger han.

Virker at stemme dørklokker

Den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at Esbjerg har en incidens på 218,4, og det er særligt i den hårde ghetto på Stengårdsvej, at smitten har spredt sig.

Indsatsen i Vollsmose Siden smitten med coronavirus steg i Vollsmose, har Odense Kommune indført en række restriktioner i bydelen, ligesom muligheden for at få taget en test for coronavirus er blevet udvidet. Der blev blandt andet oprettet en taskforce, der blev indført en såkaldt to-go test, og så blev det gjort strafbart ikke at bære mundbind på indendørs, offentlige områder. Flere foreninger har ringet på hos beboerne i området og opfordret dem til at blives testet, ligesom det er en opfordring fra kommunens side at lade sig teste to gange ugentligt. Der er blevet oprettet lejligheder, hvor beboere kan isolere sig fra familie for at undgå yderligere smittespredning. Politiet er også synligt til stede i området for at uddele bøder til personer, der ikke overholder reglerne. Se mere

I Odense Kommune har man indført en række tiltag i Vollsmose for at bringe smitten med coronavirus ned, og særligt ét af de tiltag har vist sig også at bære frugt i Esbjerg.

Nemlig at ringe på dørklokkerne hos folk for at opfordre til test.

- Vi kunne se, at det virkede med en mere offensiv i tilgang i Vollsmose, og vi gjorde derfor det samme. Og det har været med positivt resulat, siger Arne Nikolajsen og fortsætter:

- Vi havde egentlig en fornemmelse af, at beboerne i området alle lod sig teste. Men efter vi begyndte en mere offensiv strategi med at stemme dørklokker, fandt vi ud af, at der er mange, som aldrig er blevet testet før.

Måske Vollsmose kan inspireres

Arne Nikolajsen fortæller i den forbindelse også, at et af de bedste værktøjer til at bringe smitten med coronavirus i Esbjerg ned, har været at tage personlig kontakt til de smittede.

- I fredags indgik vi en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at modtage oplysninger om de smittede på individniveau. På den måde kan vi tage kontakt til de smittede og hjælpe dem med, hvordan de skal forholde sig, siger Arne Nikolajsen.

Og den metode har betydet, at 19 personer har taget imod tilbuddet om at isolere sig og på den måde bremse smitten. Og det kunne Vollsmose måske lære noget af.

- Vi har i hvert fald set, at det virkelig hjælper med en offensiv strategi, siger Arne Nikolajsen.